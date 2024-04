Ultime Notizie » Diretta Liverpool Atalanta » ⚽ Liverpool-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

DIRETTA CALCIO – L’Atalanta, reduce da una sconfitta contro il Cagliari, affronta il Liverpool in Inghilterra nei quarti di finale di Europa League. Nonostante il sorteggio sfavorevole, la squadra di Gasperini arriva alla partita con fiducia grazie al suo percorso senza sconfitte fino ad ora. Il Liverpool, già qualificato come primo nel suo girone, è stato annunciato da Klopp che lascerà la squadra alla fine della stagione. Le due squadre si sono già incontrate nella Champions League 2020-21. Il ritorno si giocherà in una settimana al Gewiss Stadium, e la squadra vincente affronterà poi Benfica o Marsiglia. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Liverpool-Atalanta streaming e diretta tv.

Pronostico: Il Liverpool è favorito per la vittoria, ma l’Atalanta ha già dimostrato di potersi giocare contro avversari più quotati. Si prevede una partita equilibrata e ricca di emozioni.

Probabili formazioni Liverpool-Atalanta

Il Liverpool schiera un 4-3-3 con Salah, Gakpo e Diaz in attacco. L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2 con Pasalic a supporto di Miranchuk e Scamacca. L’arbitro sarà Meler della Turchia.

Liverpool (4-3-3):

Portiere: Kelleher

Difensori: Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson

Centrocampisti: Mac Allister, Endo, Szoboszlai

Attaccanti: Salah, Gakpo, Diaz

Allenatore: Klopp

A disposizione in panchina: Alisson, Adrian, Alexander-Arnold, Quansah, Clark, Nunez, Bradley, Diogo Jota, Elliott, McConnell, Tsimikas, Musialowski.

Atalanta (3-4-1-2):

Portiere: Musso

Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac

Centrocampisti: Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri

Trequartista: Pasalic

Attaccanti: Miranchuk, Scamacca

Allenatore: Gasperini

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Ruggeri, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, De Ketelaere, Touré.

Arbitro: Meler (Turchia)

Guardalinee: Eyisoy-Ersoy

IV Ufficiale: Kardesler

VAR: Ulusoy

Assistente VAR: Bitigen.

Liverpool-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Liverpool-Atalanta, match d’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, si terrà alle ore 21 italiane di oggi giovedì 11 aprile, ad Anfield Road di Liverpool (Inghilterra). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e DAZN. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming gratis per gli abbonati su Sky Go e sulla piattaforma Now.

Ecco alcune alternative per seguire la partita:

Sky Sport Uno (canale 201): canale principale di Sky Sport, che trasmette in diretta alcuni dei match più importanti di Europa League.

(canale 201): canale principale di Sky Sport, che trasmette in diretta alcuni dei match più importanti di Europa League. Sky Sport Bar (canale 231): canale dedicato agli approfondimenti e alle analisi pre e post partita.

(canale 231): canale dedicato agli approfondimenti e alle analisi pre e post partita. App Sky Sport : l’app ufficiale di Sky Sport permette di seguire la diretta streaming di tutti i canali Sky Sport, incluso Sky Sport Calcio e Sky Sport.

: l’app ufficiale di Sky Sport permette di seguire la diretta streaming di tutti i canali Sky Sport, incluso Sky Sport Calcio e Sky Sport. DAZN : piattaforma di streaming che offre la diretta di tutte le partite di Europa League.

: piattaforma di streaming che offre la diretta di tutte le partite di Europa League. Now: servizio di streaming on demand di Sky che permette di acquistare i singoli eventi o il pacchetto completo di Europa League.

Assicurati di avere un abbonamento attivo a Sky Sport o DAZN. Se vuoi seguire la partita in streaming, controlla la tua connessione internet per assicurarti che sia stabile e veloce. Collegati al canale o alla piattaforma di streaming che hai scelto almeno 15 minuti prima dell’inizio della partita.