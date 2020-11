Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Real Madrid, Liverpool-Atalanta e tutte le altre di oggi mercoledì 25 novembre 2020. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni con orario d’inizio per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

14:30 Parma-Cosenza (Coppa Italia) – Rai Sport

14:30 Empoli-Brescia (Coppa Italia) – Rai Play.

14:30 Bisceglie-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Udinese-Fiorentina (Coppa Italia) – Rai Due

17:30 Bologna-Spezia (Coppa Italia) – Rai Play

17:30 Cagliari-Verona (Coppa Italia) – Rai Sport.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Borussia M-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Olympiacos-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

19:00 Lens-Nantes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Dopo aver raccolto due punti nelle prime tre gare, l’Inter affronta il Real Madrid consapevole di dover battere i Blancos, in emergenza in ogni zona del campo, per poter rimettersi in carreggiata ed evitare non solo l’eliminazione dalla Champions, ma anche la discesa eventuale in Europa League.

Diretta Inter Real Madrid su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Liverpool-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Attualmente i Reds guidano la classifica del Gruppo D a punteggio pieno con 8 goal fatti e zero subiti, l’Atalanta segue a quattro punti insieme all’Ajax ma finora è riuscita a battere solo il modesto Midtjylland, ancora fermo a quota zero. Per la squadra di Gasperini formazione quasi al completo.

Diretta Liverpool-Atalanta su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

21:00 Bayern-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Ajax-Midtjylland (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Atletico Madrid-Lokomotiv (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Marsiglia-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Independiente Del Valle-Nacional (Copa Libertadores) – Dazn

23:15 Delfin-Palmeiras (Copa Libertadores) – Dazn.

23:15 Bolivar-Lanus (Copa Sudamericana) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tra le partite da vedere domani giovedì 26/11 ci sono quelle delle tre italiane impegnate in Europa League: Lilla-Milan alle 18:55, Cluj-Roma (in chiaro su TV8) e Napoli-Rijeka alle 21. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.