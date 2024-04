Ultime Notizie » Conference League » Coppe europee della settimana: c’è Milan-Roma Streaming e Liverpool-Atalanta in TV

A partire da domani le coppe europee torneranno a protagonizzare l’attenzione delle tv streaming con le partite di andata dei quarti di finale di Champions League (Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern), di Europa League (occhi puntati sul derby italiano Milan-Roma e la supersfida Liverpool-Atalanta) e di Conference League (c’è anche Viktoria Plzen-Fiorentina). Si inizia domani martedì 9 aprile con Real Madrid-Manchester City e Arsenal-Bayern in Champions League

Real Madrid-Manchester City Streaming e TV, orario e dove vederla



Il Real Madrid di Ancelotti si scontra con il Manchester City di Guardiola nei quarti di finale della Champions League 2023/2024. Il Manchester City, attuale campione, sfida la squadra che ha vinto più volte la Champions, il Real Madrid. Chi supererà il turno all’Etihad, teatro del ritorno, affronterà in semifinale il vincitore tra Arsenal e Bayern Monaco. Non ci sono squadre italiane rimaste, quindi l’attenzione del pubblico sarà focalizzata su questa partita, visibile anche in diretta TV in chiaro su Canale 5 oppure su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), e in streaming gratis sul sito o sull’app di Mediaset Infinity, servizio di Mediaset, oppure per gli abbonati Sky con Sky Go e NOW.

Fischio d’inizio di Real Madrid-Manchester City martedì 9 aprile 2024 alle ore 21:00 italiane allo stadio Bernabeu di Madrid. Dirige il match il francese Letexier.

Arsenal-Bayern Monaco Streaming e TV, orario e dove vederla

Arsenal e Bayern Monaco sono entrambe ancora in corsa per la vittoria finale della Champions League, avendo superato Porto e Lazio negli ottavi di finale. Arsenal ha vinto ai rigori, mentre il Bayern ha vinto con un netto 3-0. Arsenal ha perso le ultime tre partite contro il Bayern con lo stesso punteggio, mentre il Bayern ha sempre superato il turno negli incontri precedenti. Questo sarà il quinto incontro diretto tra le due squadre nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

Arsenal-Bayern Monaco si giocherà domani martedì 9 aprile 2024 all’Emirates Stadium di Londra. Calcio d’inizio alle 21 ora italiana.

La sfida sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (253). Servizio streaming gratuito per gli abbonati con Sky Go, oppure con NOW grazie all’acquisto di “Pass Sport”. Match visibile anche su Infinity+, previo acquisto di un abbonamento.

PSG-Barcellona Streaming e TV, orario e dove vederla

PSG e Barcellona, nonostante le ultime deludenti prestazioni in Champions, sono determinate a cambiare la loro fortuna. Se la spunteranno nel loro scontro, si troveranno in semifinale contro il vincitore tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Solo in finale potrebbero incontrare Manchester City o Real Madrid. L’ultimo confronto tra PSG e Barcellona risale al 2021, con i francesi che eliminarono gli spagnoli.

Il primo match dei quarti di finale della Champions League tra PSG e Barcellona si disputerà al Parco dei Principi di Parigi il 10 aprile 2024 alle ore 21 italiane, mentre il ritorno avrà luogo a Barcellona il 16 aprile allo stesso orario.

La partita PSG-Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusivamente tramite l’app di Amazon Prime Video per gli abbonati, accessibile su vari dispositivi. Non è prevista una trasmissione gratuita, ma è possibile attivare un periodo di prova senza costi.

La partita sarà disponibile in diretta streaming solo su Prime Video per gli abbonati al servizio Prime di Amazon.

Alla stessa ora andrà in onda anche Atletico Madrid-Borussia Dortmund la quale verrà trasmessa in diretta streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 251) e Infinity+ di Mediaset.

Milan-Roma Streaming e TV, orario e dove vederla

Milan e Roma si sfideranno per la prima volta in una competizione europea. Il Milan è stato eliminato dall’Inter nella precedente stagione di Champions League, mentre l’ultima volta che la Roma ha affrontato una squadra italiana in Europa è stata nel 2014-15, perdendo contro la Fiorentina negli ottavi di finale dell’Europa League.

Milan-Roma si gioca giovedì 11 aprile 2024 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro (Milano). Calcio d’inizio alle ore 21 italiane.

Milan-Roma sarà visibile in chiaro su Rai Uno, su Sky grazie a Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e su DAZN tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Liverpool-Atalanta Streaming e TV, orario e dove vederla

L’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Cagliari, si concentra sui quarti di finale dell’Europa League. Affronterà il Liverpool giovedì 11 aprile all’Anfield (inizio gara alle ore 21 italiane), con il ritorno a Bergamo il 18. I Reds sono favoriti, ma anche impegnati in Premier League. La partita Liverpool-Atalanta sarà trasmessa in televisione e in streaming, ecco come seguirla:

Liverpool-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 2, con commento di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Non sarà disponibile su Rai1. Sarà possibile seguirla in streaming su Now TV, Sky Go e DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi.

Le altre partite in programma giovedì 11 aprile sono: