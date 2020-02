Dove vedere le partite di calcio in tv e streaming Roma-Gent, Inter-Ludogorets e tutte le altre di UEFA Europa League di oggi giovedì 27 febbraio 2020 con orario d’inizio e canale tv. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Diretta Gent-Roma (UEFA Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Trasferta belga per la Roma che a Gent deve difendere l’1-0 della gara di andata, rivelatasi molto più difficile del previsto dopo il vantaggio di Carles Perez. I belgi sono andati più volte vicini al gol che avrebbe aperto maggiormente il discorso in chiave qualificazione ma, per vari fattori, la porta della Roma è rimasta inviolata lasciando agli uomini di Fonseca un margine da giocarsi nella gara di ritorno.

Diretta Gent Roma su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Espanyol-Wolverhampton (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Inter-Ludogorets (UEFA Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Inter torna in campo a una settimana di distanza dalla vittoriosa trasferta di Razgrad e dopo il rinvio della partita con la Sampdoria per l’emergenza coronavirus. Per gli uomini di Conte c’è da difendere il 2-0 esterno maturato grazie alle reti di Eriksen e Lukaku. Bulgari costretti all’impresa per passare il turno.

Diretta Inter Ludogorets su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita viene trasmessa in chiaro su Tv8.

21:00 Arsenal-Olympiacos (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Manchester United-Bruges (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Ajax-Getafe (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Tra le partite da vedere domani evidenziamo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League alle ore 13:00 in diretta streaming su UEFA.com. Nel fine settimana, poi, torna la Serie A il sabato con tre anticipi:Lazio-Bologna alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18 e Napoli-Torino alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.