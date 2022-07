Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Lens-Inter Streaming TV, dove Diretta Gratis

Calcio d’estate: Lens-Inter streaming e diretta tv. Dopo l’esordio della Juve che ha vinto contro il Chivas, oggi scendono in campo anche Milan, Inter e Roma. Per quanto riguarda l’Inter, continua la preparazione estiva e questa sera la formazione di Simone Inzaghi è impegnata nella sua terza amichevole di precampionato (dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco) in vista del 13 agosto al “Via del Mare” contro il neopromosso Lecce.

Oggi sabato 23 luglio 2022 allo stadio “Bollaert-Delelis” di Lens, in Francia si gioca Lens-Inter con fischio d’inizio programmato alle ore 18:30 italiane. E’ la prima volta che le due formazioni si affrontano in una partita ufficiale. Andiamo a scoprire dove vedere Lens-Inter streaming e diretta tv.

Lens-Inter probabili formazioni

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. Allenatore Haise.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Dove vedere Lens-Inter in Diretta TV

Lens-Inter diretta tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti

per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi oggi sabato 23 luglio 2022.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Lens-Inter Streaming

Lens-Inter streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Lens-Inter streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).