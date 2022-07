Ultime Notizie » Amichevole Roma » Roma-Nizza Streaming TV, dove Diretta Gratis

Calcio d’estate: Roma-Nizza streaming e diretta tv. Tifo giallorosso impaziente di vedere l’esordio di Paulo Dybala con la Lupa. Ultima amichevole nel ritiro in Portogallo voluto da Special One. La Roma affronta il Nizza all’Estádio Municipal de Albufeira. Riflettori puntati quindi su Paulo Dybala, ma anche su Nemanja Matic, pupillo dell’allenatore portoghese, che lo ha avuto con sé al Chelsea e al Manchester United. Andiamo a scoprire dove vedere Roma-Nizza streaming e diretta tv.

Roma-Nizza probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Tripi, Spinazzola, Vina, Veretout, Faticanti, Ivkovic, El Shaarawy, Dybala, Volpato, Perez, Felix, Shomurodov.

Nizza (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Daniliuc, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane, Brahimi, Mauricet. Allenatore Lucien Favre. A disposizione in panchina: Bulka, Bard, Mendy, Todibo, Dante, Boudaoui, Schneiderlin, Rosario, Traore, Da Cunha, Gouiri, Delor.

Dove vedere Roma-Nizza in TV?

Roma-Nizza in tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv

Roma-Nizza Streaming Gratis



Roma-Nizza streaming gratis online per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Roma-Nizza streaming gratis alternativa Online?



Non ci sono alternative per vedere la partita online. “Rojadirecta Online TV“, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).