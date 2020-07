LEGO presenta nuova console NES per i fan di Super Mario: prezzo pazzesco!

LEGO ha annunciato l’arrivo di un nuovo set di costruzioni in collaborazione con Nintendo: si chiamerà LEGO NES (Nintendo Entertainment System) e sarà in vendita online dal 1° agosto 2020 al pazzesco prezzo di 230 Euro.

Il NES realizzato in mattoncini è ricco di dettagli realistici, tra cui uno slot di apertura per il Game Pak con una funzione di blocco un controller con un cavo e una spina di connessione. La console è dotata di una TV in stile retrò costruibile, con un personaggio di Mario a 8 bit bidimensionale sullo schermo a scorrimento, oltre a un mattoncino multifunzione che può essere giocata proprio come l’iconico gioco Super Mario Bros.

Il televisore costruibile misura più di 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità e nell’insieme questo modello NES è un fantastico pezzo da esibire a casa o in ufficio. Un regalo LEGO perfetto per gli amici amanti dei videogiochi.

Questo set unico fa parte di una collezione stimolante di set di costruzione LEGO per adulti che costituiscono dei regali favolosi per te e gli amici hobbisti amanti delle sfide fai-da-te e orgogliosi di mostrare le loro

creazioni. Conta di 2646 pezzi da montare. Non sono necessarie batterie.

Si può combinare questo set di gioco con il personaggio del Percorso di base Avventure con di Super Mario Lego per attivare le funzioni interattive del televisore costruibile che misura più di 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità.

Qui condividiamo la prevendita. E’ preferibile entrare immediatamente perché essendo un kit da collezione e con il vasto numero di fan di Super Mario e NES, le vendite voleranno.