L’Audi A3 Sportback 2021 arriva con un aggiornamento che va oltre il design e focalizza il suo sviluppo sulle applicazioni tecnologiche e di connettività che offrirà ai conducenti. Senza dubbio, anche il suo esterno è rinnovato, e in questo senso sembrerà più sportivo.

La quarta generazione della A3 si sta muovendo verso un’esperienza di guida semplificata nel corpo di una compatta a cinque porte premium. Ai suoi primi acquirenti, Audi offrirà una versione esclusiva chiamata A3 Sportback Edition One, che include un pacchetto di attributi speciali.

Questa edizione speciale aggiunge accessori eleganti come fari a LED Matrix oscurati, appliques esterne grigio platino opaco e cerchi in grigio titanio da 18 pollici a questa nuova edizione. Oltre ai sedili sportivi anteriori con inserti in alluminio e pedali in acciaio inossidabile.

La nuova Audi A3 Sportback sarà offerta in Europa con tre diverse opzioni di motore.

A partire da un’unità di benzina TFSI da 1,5 litri con 147 cavalli e un’altra opzione diesel TDI da 2,0 litri. Quest’ultimo include due varianti di potenza, una 114 e l’altra 147 cavalli.

All’inizio della produzione, la trazione anteriore verrà offerta attraverso un cambio manuale a sei marce.

Un’opzione automatica S tronic a sette velocità, include una nuova leva compatta che il guidatore può azionare con movimenti sequenziali per controllare le sue funzioni.

Gli ordini per l’A3 Sportback 2021 nella maggior parte dei paesi nel viaggio sulla terraferma iniziano questo mese e verranno consegnati a maggio. Per quanto riguarda i prezzi, viene preso come riferimento il modello benzina che sarà sul mercato per un valore a partire da 29.000 euro.

La pubblicità della nuova Audi A3 su YouTube “What a time to be an Audi” fa twittare Claudio Cecchetto

E’ stata usata la musica di Ace Marino dal titolo “Communication“.

Claudio Cecchetto ha pubblicato un tweet dove dice: