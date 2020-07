Copia sigillata Videogioco Super Mario Bros 1985 venduta a prezzo record.

Una copia non aperta del leggendario videogioco del 1985 “Super Mario Bros” è stata venduta all’asta a un offerente anonimo per 114 mila dollari, stabilendo un nuovo record per la vendita di un singolo videogioco. La copia del famoso videogioco, venduta dalla casa d’aste Heritage Auctions, ha ricevuto un punteggio di 9,4 su 10, il che significa che era in perfette condizioni sin dalla sua fabbricazione.

Pubblicato nel 1985 da Nintendo per il Nintendo Entertainment System, il videogioco “Super Mario Bros” è stato ideato da Shigeru Miyamoto, ed è il primo titolo della serie di Mario.

