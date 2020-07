Juventus Lazio Streaming Gratis e Diretta TV – Juventus e Lazio chiudono il programma della 34a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono rilanciare la propria corsa conquistando i 3 punti. Anche i biancocelesti, che vengono dallo 0-0 sul campo dell’Udinese, sono in cerca di riscatto dopo un periodo nero, ed una vittoria potrebbe inaspettatamente riaprire anche per i ragazzi di Simone Inzaghi i giochi per la conquista dello scudetto. Arbitro Orsato. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Lazio ⚽ streaming e diretta tv.

La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in campionato (81). Quella biancoceleste è anche la squadra contro cui la Juventus ha segnato di più in Serie A (269 gol). Dopo la vittoria nella gara d’andata, la Lazio potrebbe ottenere due successi di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2001 e vincere andata e ritorno nello stesso campionato contro i bianconeri per la prima volta dal 1942/43.

L’ultimo successo della Lazio in Serie A contro la Juventus nel girone di ritorno risale al marzo 2001 (4-1, doppiette di Nedved e Crespo); da allora 12 successi bianconeri e cinque pareggi. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio, parziale in cui ha ottenuto ben cinque successi (1N, 1P).

Dove vedere diretta Juventus Lazio Streaming Gratis Link

La partita di calcio Juventus Lazio ⚽ in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Fischio d'inizio alle ore 21:45 di oggi lunedì 20 luglio 2020.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Juventus Lazio non viene trasmessa in chiaro.

Juventus Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Ultime notizie Juventus. Per provare a dare la scossa ai suoi Sarri pensa di inserire Douglas Costa dal 1′ al posto dello squalificato Bernardeschi. A centrocampo dovrebbe essere confermato Bentancur, si giocano la terza maglia Matuidi e Rabiot.

Ultime notizie Lazio. Luis Alberto è alle prese con l’ennesimo problema muscolare al flessore della coscia destra e dà forfait. Al suo posto Cataldi. Anche Jony è out, a sinistra spazio a Djavan Anderson. In difesa Bastos con Luiz Felipe e Acerbi. Caicedo-Immobile in attacco.

Queste le probabili formazioni di Juventus Lazio ⚽:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Bernardeschi. Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Khedira.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milenkovic-Savic, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: Patric. Indisponibili: Correa, Lucas Leiva, Lulic, Marusic, Radu, Luis Alberto, Jony.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

La squadra di Maurizio Sarri non trova il successo da tre giornate di campionato (2N, 1P), parziale in cui ha sempre subito almeno due gol: i bianconeri non incassano almeno due reti per quattro gare di fila in Serie A da marzo 1993 con Giovanni Trapattoni in panchina. Ciro Immobile (29 reti) e Cristiano Ronaldo (28) potrebbero superare la quota dei 30 gol in questo campionato: è successo solo una volta nella storia della Serie A che due giocatori hanno segnato più di 30 reti nello stesso torneo, nel 1950/51 con Gunnar Nordahl e Stefano Nyers.