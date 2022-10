Ultime Notizie » Come vedere Lecce Fiorentina Streaming » Lecce-Fiorentina Streaming TV ore 20:45, dove vedere Diretta Gratis dopo Sampdoria-Roma (ore 18)

Dove vedere Lecce-Fiorentina Streaming Gratis. Dopo Sampdoria-Roma delle ore 18:30, si gioca oggi lunedì 17 ottobre 2022 allo stadio Via del Mare Lecce-Fiorentina, ultimo posticipo che chiude la 10a giornata di Serie A 2022/23 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. I viola, reduci dal 5-1 in Conference League contro gli Hearts, cercano conferme in campionato. Il Lecce vuole riscattare la sconfitta dell’ultimo turno contro la Roma.

Gabriel Strefezza del Lecce ha fatto gol in tre partite consecutive da quando è tornato dall’infortunio, con cinque dei suoi ultimi sei gol che hanno portato la sua squadra in vantaggio. Attenzione anche a Nicolás González della Fiorentina, che potrebbe essere pericoloso nel finale, dato che l’attaccante ha segnato quattro dei suoi ultimi sei gol con il club dopo il 75° minuto di gioco. Di seguito le informazioni per vedere Lecce-Fiorentina streaming gratis e video live tv.

⚽ Lecce-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lecce > Hjulmand squalificato, in mediana tocca a Blin. Davanti Strefezza e Banda accanto a Ceesay con Colombo e Di Francesco pronti a entrare a gara in corso. In casa Fiorentina > Tra i pali ci sarà Terracciano (Gollini out) con Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. In attacco ritorno dal 1′ di Nico Gonzalez. Sottil ancora in dubbio.

⚽ Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Gendrey, Listowski, Oudin, Pezzella, Rodriguez. Squalificati: Hjulmand. Indisponibili: Askildsen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Cerofolini, Martinez Quarta, Krastev, Terzic, Venuti, Bianco, Duncan, Zurkowski, Saponara, Cabral, Ikoné. Squalificati: Amrabat. Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Vivenzi-Rangetti. IV Uomo: Doveri. VAR: Guida. Assistente VAR: Tegoni.

⚽ Dove vedere Lecce-Fiorentina in TV

Lecce-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN (visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251).

Il Lecce ha vinto nove delle 28 partite (9N, 10P) disputate in Serie A contro la Fiorentina: soltanto contro l’Udinese, la squadra salentina conta più successi (10) nel massimo campionato.

⚽ Lecce-Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta



Telecronaca in diretta live su DAZN con Riccardo Mancini e Alessandro Budel per il commento tecnico. Mentre su Sky ci saranno la coppia Riccardo Gentile e Nando Orsi.

Lecce-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, a pagamento per tutti con NOW.

La Fiorentina ha vinto entrambe le ultime due trasferte al Via del Mare contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva ottenuto soltanto una vittoria nelle 12 gare (6N, 5P) giocate in casa dei salentini nel massimo torneo.

⚽ Alternative per guardare Lecce-Fiorentina streaming online

Alternative per vedere Lecce-Fiorentina non ce ne sono.

La Fiorentina ha già subito quattro sconfitte in questo campionato (tutte racchiuse nelle ultime sei giornate, 1V, 1N): la Viola aveva perso quattro volte anche nei primi nove turni della scorsa Serie A, vincendo però ben cinque volte nel parziale (15 punti, contro i nove attuali).

Potete seguire la telecronaca in diretta live scritta su Tutto Sport.