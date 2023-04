Ultime Notizie » Milan » Le Divertenti Vignette della partita Napoli-Milan 0-4

Il Napoli ha perso in casa 0-4 contro il Milan. Un tonfo non da poco calcolando anche che le due formazioni si affronteranno a breve nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Nella 28esima giornata di Serie A davanti ad uno stadio, quello del Diego Armando Maradona (ex San Paolo), gremito di tifosi napoletani accorsi per vedere un’altra delle favolose prestazioni del loro Napoli. E invece stavolta è andato tutto storto. Non sono mancate le vignette divertenti nei social network. Ed ecco quindi le migliori da noi selezionate.

Spalletti quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si vince:

#Spalletti quello che dà lezioni di sportività. Fin quando si vince. #NapoliMilan pic.twitter.com/doFw7lDWqA — Daniele De Felice (@DanieleBibo) April 2, 2023

Giroud mostra lo Scudetto del Milan sul petto

Spalletti non insegue nessuno questa sera?

Le sconfitte del Napoli a inizio mese

Campionato falsato?

Se si potesse farne 4 anche in Champions…

Vittoria Milan a Napoli: da -23 a -20 dalla capolista!

Il record di punti della Juventus non sarà superato