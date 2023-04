Ultime Notizie » madonna » Addio a Seymour Stein, scopritore di Madonna, Ramones, Talking Heads e The Smiths

Il discografico americano Seymour Stein, noto per aver promosso le carriere musicali di Madonna, Ramones, Talking Heads, The Smiths, tra gli altri artisti, è morto di cancro questa domenica, nella città di Los Angeles (California), all’età di 80 anni.

Seymour Stein era nato a New York il 18 aprile 1942. Nel 1957, ha iniziato la sua carriera nell’industria discografica lavorando come stagista presso la King Records, con sede a Cincinnati, Ohio.

Nel 1966, Seymour Stein fondò, insieme al produttore discografico Richard Gottehrer, la Sire Productions, che in seguito sarebbe diventata la

Nel 1982, la sua etichetta discografica firmò un contratto con Madonna, dopo aver ascoltato un demo-tape della cantante americana. Nel 1983, ha co-fondato la Rock and Roll Hall of Fame (Rock Hall), dove è stato inserito nel 2005. Infine, nel 2016, è stato insignito del Richmond Hitmaker Award dalla Songwriters Hall of Fame.