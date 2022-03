Dove vedere Lazio-Venezia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 14 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane per la 29a giornata di Serie A 2021-22.

Il posticipo del lunedì sera che chiude il turno 29 di campionato vede affrontarsi allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri impegnata nella corsa ad un piazzamento in Europa e il Venezia di Zanetti (oggi squalificato) che sta lottando per rimanere in Serie A. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Venezia streaming gratis e diretta tv.

La Lazio non ha mai perso nelle 10 gare casalinghe contro i lagunari in Serie A (8V, 2N); tra le squadre attualmente nel torneo, soltanto contro l’Empoli i biancocelesti hanno disputato più match interni (12) senza mai registrare una sconfitta.

⚽ Dove vedere Lazio-Venezia Diretta invece di Rojadirecta TV

Lazio-Venezia in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su DAZN sarà Ricky Buscaglia ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Ciro Immobile, oltre ad aver raggiunto Silvio Piola al 1° posto dei migliori marcatori della Lazio in Serie A (entrambi 143 gol), è diventato il 3° giocatore in tutta la storia della competizione a segnare almeno 20 reti in sei diverse stagioni, dopo Gunnar Nordahl e Giuseppe Meazza (entrambi sette).

⚽ Lazio-Venezia Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Vedere Lazio-Venezia streaming gratis: per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l’app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW TV (a pagamento per tutti). La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Ciro Immobile ha segnato 43 reti in 46 sfide contro squadre neopromosse in Serie A; a partire dal 2000, soltanto Alberto Gilardino (47) ha realizzato più gol contro queste avversarie nel massimo campionato.

Lazio-Venezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Marusic out per squalifica, Radu fuori causa per un problema al tallone.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Venezia

Lazzari recupera ed è in vantaggio su Patric a destra. In attacco si va verso la conferma di Felipe Anderson e Zaccagni (favorito su Pedro) ai lati di Immobile. Oltre a Lezzerini, ormai fuori dai giochi probabilmente fino a fine campionato, Zanetti perde anche l’altro portiere Romero, operato al ginocchio destro: tocca a Mäenpää. Nulla da fare per Cuisance, Vacca e Johnsen.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Kamenovic, Patric, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro.

Venezia (4-3-3) – Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Busio, Kiyine; Nani, Nsame, Okereke. Allenatore Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini). A disposizione in panchina: Bertinato, Lazar, Modolo, Ullmann, Ebuehi, Svoboda, Crnigoj, Ampadu, Peretz, Tessmann, Henry, Sigurdsson.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Longo e Liberti. Quarto uomo: Meraviglia. Var: Maresca. Assistente Var: Tegoni.

Alternativa Online per vedere Lazio-Venezia Streaming Gratis

Alternative per vedere Lazio-Venezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.