Genoa Lazio Streaming Gratis Link – Genoa Lazio apre il programma domenicale della 25a giornata di serie A con la sfida delle 12:30. I rossoblù vengono dalla bella vittoria sul campo del Bologna, uno 0-3 finale che ha consentito ai ragazzi di Davide Nicola di salire a quota 22 senza tuttavia riuscire ad abbandonare il terzultimo posto in graduatoria. Vola anche la Lazio di Simone Inzaghi, che grazie al 2-1 casalingo nella super sfida contro l’Inter ha conquistato il secondo posto solitario dietro la capolista Juventus. Arbitro Maresca.

Dove vedere Genoa Lazio Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Genoa Lazio in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Collegamenti pre-partita dalle ore 20:00 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi.

Genoa Lazio in diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Genoa Lazio: probabili formazioni.



Pinamonti costretto al forfait: Pandev con Sanabria in attacco. Stagione finita per Radovanovic, squalificato Sturaro. Nicola recupera Schone che dovrebbe partire dal 1′ con Cassata. Patric prende il posto dello squalificato Luiz Felipe nei tre di difesa. In attacco Correa favorito su Caicedo da titolare.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Souamaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Allenatore Nicola. Indisponibili: Lerager, Radovanovic, Romero, Ghiglione. Squalificati: Sturaro.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: Lulic. Squalificati: Luiz Felipe.