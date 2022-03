Dove vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 4 marzo 2022 alle ore 20:45 italiane per la 28a giornata di Serie A 2021-22.

Una Inter in crisi, che non riesce a segnare da ben 403 minuti durante i quali ha calciato alla porta avversaria 66 volte ultima nelle sue ultime quattro partite, cercherà, nell’anticipo contro la Salernitana (ultima in classifica con 15 punti che però non perde da 4 partite), di ritrovare gol e tre punti per continuare a lottare per il titolo di Campione d’Italia. Una vittoria oggi significherebbe anche iniziare questo fine settimana in testa alla classifica di Serie A. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Salernitana streaming gratis e diretta tv.

Inter e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A: in cinque precedenti tre successi nerazzurri (incluso il 5-0 della gara d’andata) e due granata.

Inter-Salernitana in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su DAZN sarà Ricky Buscaglia ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

Lautaro Martínez è l’attaccante che ha recuperato più possessi nella trequarti avversaria nel corso di questo campionato (24); l’ultima rete in Serie A del giocatore dell’Inter risale allo scorso dicembre, proprio contro la Salernitana, otto partite fa: è il suo digiuno di gol più lungo in assoluto nella competizione.

Vedere Inter-Salernitana streaming gratis: per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app dedicata o, in alternativa, si potrà optare per la piattaforma NOW TV (a pagamento per tutti).

Inter-Salernitana Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Inter: Recuperati Gosens e Correa, che partiranno però dalla panchina.

In attacco Inzaghi dovrebbe affidarsi al tandem Lautaro-Sanchez, con Dzeko in panchina. In mediana Calhanoglu in ballottaggio con Vidal. A destra Darmian potrebbe far rifiatare Dumfries

In casa Salernitana: Ribery indisponibile per un lieve trauma cranico dopo un incidente stradale. Bonazzoli a rischio per un fastidio muscolare. Sulla trequarti dovrebbero dunque agire Perotti e Verdi dietro a Djuric.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Kastanos, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gyomber, Ribéry, Schiavone, Strandberg.

Alternative per vedere Inter-Salernitana non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN.