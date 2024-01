Ultime Notizie » Come vedere Lazio Roma Streaming » LAZIO ROMA Streaming Gratis Coppa Italia, formazioni, orario e dove diretta tv

Dove vedere Lazio-Roma streaming gratis e in tv. Il secondo quarto di finale della Coppa Italia vede il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. José Mourinho ha cercato di unire il gruppo, non pubblicamente, ma parlando internamente alla squadra prima del derby.

Questa partita avrà una pressione ancora maggiore, in quanto l’accesso alle semifinali è in palio e la rosa della squadra è corta a causa degli infortuni e delle assenze per la Coppa d’Africa. Mourinho ha cercato di sfruttare l’emotività di Paulo Dybala, che ha segnato 11 gol contro la Lazio nella sua carriera.

Dall’altra parte, la Lazio dovrà fare a meno di Zaccagni ed Isaksen, che potrebbero sedersi in panchina, ma è difficile che giocano nel secondo tempo. Il presidente Lotito ha sottolineato l’importanza di rappresentare la prima squadra della Capitale non solo dal punto di vista anagrafico, ma anche sportivo.

Fischio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00 italiane di oggi mercoledì 10 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Lazio-Roma in tv e streaming.

Lazio-Roma probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Geundouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Casale, Lazzari, Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Zaccagni, Fernandes. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pellegrini.

ROMA (3-5-2): Svilar; G.Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kumbulla, Celik, Spinazzola, Llorente, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Abraham, Aouar, Ndicka, Renato Sanches, Smalling.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Orsato (Schio). Guardalinee: Imperiale e Rossi. IV uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Abbattista.

Lazio-Roma in TV, che canale?



Il derby Lazio-Roma in diretta tv su Italia 1 in chiaro. Il derby di Coppa Italia non sarà trasmessa in chiaro dalla RAI.

Dove vedere Lazio-Roma Streaming Gratis in italiano



Lazio-Roma streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Lazio-Roma Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Lazio-Roma. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.