Ultime Notizie » Atletico Madrid » Real Madrid-Atletico Madrid si sfidano oggi nella Supercoppa di Spagna: orario e dove vederla streaming e tv

La prima semifinale della Supercoppa di Spagna a Riyadh è una sfida affascinante. Da un lato c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadra che ha vinto 3-1 contro l’Arandina in Copa del Rey e che è al primo posto della classifica di Liga con 48 punti (8 vittorie e 1 pareggio nelle prime 9 partite casalinghe).

Dall’altro lato c’è l’di Diego Simeone, che ha vinto 3-1 contro il Lugo in Copa del Rey e che ha perso 4 delle sue ultime 4 partite in trasferta di Liga. Il Real Madrid è favorito secondo le quote e ha ottenuto buoni risultati nelle ultime partite. L’Under 2,5 è stata una tendenza comune negli incontri precedenti tra le due squadre. Le quote suggeriscono che la partita potrebbe avere pochi gol.a partire dalla ore 20:00 italiane di oggi 10 gennaio con TeleLombardia e YouTube Cronache di Spogliatoio.