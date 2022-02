Dove vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 27 febbraio 2022 alle ore 20:50 italiane (5 minuti dopo l’orario originario per dare un messaggio contro il conflitto in corso in Ucraina) allo Stadio Olimpico di Roma per la 27a giornata di Serie A 2021-22.

Lazio e Napoli, big match dalle mete importanti. Da una parte l’ex Sarri che vuole portare la sua squadra in Champions League: -7 dal quarto posto occupato dalla Juve che ha una partita in più. Mancano 12 partite alla fine del campionato e di queste, 8 le affronterà in casa. Dall’altra parte un Napoli che dopo la batosta contro il Barcellona in Europa League è pronto per concentrarsi sulla Serie A e approfittare delle frenate di Milan e Inter. Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Lorenzo Insigne ha segnato sette reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nel torneo. Il fantasista partenopeo è ancora alla ricerca sia di un gol su azione che di una rete in trasferta in questo campionato.

⚽ Dove vedere Lazio-Napoli Diretta invece di Rojadirecta TV

Lazio-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca affidata a Stefano Borghi, affiancato dal commento tencico di Riccardo Montolivo.

Spalletti alla vigilia della sfida di oggi all’Olimpico contro la Lazio: “In campionato c’è una bella bagarre. Può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. C’è chi può rientrare in zona Champions e la vittoria dello scudetto è aperta a molte squadre, anche a noi. Sarà una corsa a perdifiato e noi saremo artefici del nostro destino”.

⚽ Lazio-Napoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Lazio-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

All’andata, Napoli-Lazio (giocata lo scorso 28 novembre in occasione dell’anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona) è terminata con il risultato di 4-0 per gli azzurri con goal di Zielinski, Mertens (doppietta) e Fabian Ruiz.

Lazio-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Lazio: Recuperati Immobile, Pedro e Acerbi, ma la titolarità degli ultimi due è in forte dubbio. Nel tridente spazio a Felipe Anderson e Zaccagni. In regia Leiva in vantaggio su Cataldi.

In casa Napoli: Da valutare le condizioni di Osimhen, uscito anzitempo dal campo col Barça.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

In preallarme Petagna. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Politano, favorito su Elmas. Completano il reaprto Zielinski e Insigne. In mediana Ruiz e Demme.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adekanye, Lazzari.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in pancina: Meret, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Mertens, Ounas, Petagna. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit, Tuanzebe.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Passeri e Tegoni. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Dries Mertens ha preso parte a 13 gol (sei marcature e sette assist) in 14 sfide contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua ultima doppietta in campionato (lo scorso novembre): soltanto contro il Bologna ha messo lo zampino in più reti (14) nel torneo.

Alternativa Online per vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis

Alternative per vedere Lazio-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.