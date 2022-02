Ultime Notizie » Diretta Lazio Napoli » Lazio-Napoli Serie A: 1-2 decide un gol di Ruiz al 94′, Pedro aveva pareggiato il vantaggio di Insigne

DIRETTA CALCIO – Un gol di Fabian Ruiz in pieno recupero ha regalato la vittoria al Napoli in casa della Lazio, permettendo così di arrivare ad agganciare il Milan in testa alla classifica al termine della 27a giornata di Serie A ed a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Partita bella e ricca di occasioni, con la formazioni de Sarri che crea tanto ma non riesce a concretizzare. La sblocca invece Lorenzo Insigne al suo primo gol su azione in questa stagione: è anche il primo gol in trasferta per il nazionale. Bellissimo il suo tiro a giro al 62′. Il pareggio era arrivato all’88’ con Pedro che aveva fatto illudere i tifosi locali, ma poi Fabian Ruiz, come detto, segna il gol della vittoria all’ultimo minuto di recupero. Questo stop fa restare Sarri a quota 43 punti dietro la Roma.

Il tabellino di Lazio-Napoli risultato esatto finale 1-2 (primo tempo 0-0)

Marcatri gol: 62’ Lorenzo Insigne (N), 88′ Pedro (L), 94′ Fabian Ruiz (N).

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (84’Acerbi), Radu (72’Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (84’Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (65’Pedro), Immobile, Zaccagni.

Allenatore Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (80’Lobotka), Zielinski (57’Elmas); Politano (80’Ounas), Osimhen, Insigne. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Di Bello. Ammoniti: Radu, Zaccagni.

Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A.

Era da dicembre che non segnava in casa Pedro in Serie A: otto gol per lui, non ne segna di piu in un singolo campionato dalla stagione 2016/17 (9) con il Chelsea.

Lorenzo Insigne ha segnato 8 reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nella competizione.

Era da maggio 2021 contro l’Udinese che Lorenzo Insigne non segnava su azione in Serie A.

Il Napoli non ha subito gol in sette degli ultimi otto primi tempi di questa Serie A, ma in tre degli ultimi quattro non ha nemmeno segnato.

