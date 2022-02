Ultime Notizie » Google Maps » Come Google sta monitorando il conflitto russo-ucraina in tempo reale

Siamo andati oltre “la rivoluzione sarà televisiva” e siamo in una realtà in cui l’ultima guerra europea viene trasmessa in diretta non solo sui social, ma anche sui servizi di mappe di Google. È triste da vedere, ma è la realtà e tutti hanno il diritto di riportare ciò che sta accadendo sul nostro pianeta.

Google Maps e altre app di mappatura stanno monitorando le posizioni dei cellulari in tempo reale, più comunemente per indicare un ingorgo o un incidente d’auto. Ma nel corso degli anni, le aziende hanno incorporato altre funzionalità, inclusi avvisi di emergenza e disastri naturali, per aiutare gli utenti a evitare i pericoli. In questo caso vengono registrati gli ingorghi causati dalle forze russe.

I dati sul traffico su Google Maps di giovedì sera, poche ore dopo l’invasione iniziale dell’Ucraina, hanno mostrato la chiusura delle strade vicino a Kharkiv.

Ha mostrato il traffico bloccato alla chiusura delle strade fuori dalla capitale Kiev, nonché informazioni sugli orari dei treni o il servizio interrotto nelle stazioni della metropolitana della città.

Così è stato possibile sapere che l’invasione stava iniziando, molto prima che le notizie mainstream potessero svelare la storia.

Ed è stato tutto trasmesso in tempo reale su Twitter.

Guarda la situazione su Google Map in tempo reale a Kharkiv.

UKrStream

Questo è un sito creato da un team di giornalisti professionisti freelance. Il canale è stato creato con le risorse personali dei dipendenti di UkrStream.TV e finanziato da donazioni volontarie.

UkrStream.TV ti consente di vedere tutto con i tuoi occhi. Nessun montaggio o commento, solo eventi così come sono. Guarda UkrStream TV live in tempo reale.

Oltre a questo algoritmo, ce ne sono altri come LiveUAMAP. D’altra parte, c’è il sito Web MapHub che raccoglie luoghi di rifugi, vittime, bombardamenti e altro.