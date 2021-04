Ultime Notizie » Come vedere Lazio Milan Streaming » LAZIO MILAN Streaming Gratis TV, formazioni e dove vederla

Lazio Milan Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi lunedì 26 aprile 2021 si gioca con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane come posticipo che chiude la 33a giornata di Serie A.

Entrambe le squadre si presentano con l’intenzione di recuperare dopo aver perso la possibilità di scalare la classifica nel turno precedente. La Lazio non vuole rimpiangere un’altra caduta: ha chiuso la gara in casa del Napoli con una pesante sconfitta di 5-2. Prima di questa sconfitta, era riuscita a battere il suo rivale nelle ultime 4 partite. Il Milan viene dalla sconfitta interna subita contro il Sassuolo per 1 a 2. Negli ultimi incontri ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio.

Il Milan ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Lazio, miglior striscia per i rossoneri contro i biancocelesti dal 2009 (tre in quell’occasione). La Lazio è sesta in classifica con 58 punti e 18 vittorie, un po’ distante dalla Champions sì, ma comunque in lotta con la Roma per entrare in Europa League. Il Milan è terzo con 66 punti, scavalcato dall’Atalanta (adesso a 68). L’arbitro designato per la partita è Daniele Orsato.

Lazio Milan Diretta: Canale TV e dove vederla

Lazio Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Lazio Milan Streaming Gratis

Lazio Milan live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Lazio Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Ciro Immobile della Lazio ha segnato sei gol in 12 sfide contro il Milan in Serie A, incluse due reti nelle due sfide più recenti – contro i rossoneri ha anche realizzato una tripletta, proprio all’Olimpico nel settembre 2017. Franck Kessié del Milan ha segnato tre gol in sei sfide contro la Lazio in Serie A, contro nessuna formazione ha realizzato più reti nella competizione – tra queste c’è anche una doppietta, proprio al suo esordio nel massimo campionato, nell’agosto 2016 con l’Atalanta (3-4). Hakan Calhanoglu del Milan è vicino ai 50 gol nei cinque maggiori campionati europei (attualmente a 49) – solo tre giocatori turchi hanno tagliato questa soglia negli anni 2000: Mevlüt Erdinç (92), Nihat Kahveci (76) e Halil Altintop (67).

Inzaghi torna in panchina dopo essere guarito dal Covid e si appresta mettere in campo la formazione tipo. Ibra non recupera, Theo Hernandez ancora da valutare. In attacco Leao si gioca una maglia da titolare con Mandzukic, alle spalle della punta Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Tomori ha avuto un problema, gioca Romagnoli. Rientra Bennacer, che va ad affiancare Kessie.

⚽ Probabili Formazioni di Lazio Milan

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

