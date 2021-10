Ultime Notizie » Borotalco » Johnson & Johnson crea e dichiara immediatamente bancarotta una società, ecco perchè

Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson è ricorso a un trucco legale affinché le decine di migliaia di cause intentate contro di essa per l’utilizzo di presunte sostanze nocive e cancerogene nei suoi prodotti potessero essere considerate in un unico contenzioso.

A tal fine, la società statunitense ha creato una filiale, LTL Management, che giovedì ha presentato istanza di fallimento in un tribunale della Carolina del Nord.

Questa manovra legale, nota come “fallimento texano in due fasi” e già attuata da altre aziende farmaceutiche afflitte da contenzioso, dirotterebbe tutti gli obblighi che potrebbero spettare all’azienda a seguito di eventuali azioni legali o altre azioni legali verso la nuova struttura.

Secondo i materiali della dichiarazione di fallimento, citati da Reuters, le spese legali di Johnson & Johnson nei quasi 40.

000 casi si avvicinano a $ 1 miliardo, mentre gli accordi e altri verdetti aggiungerebbero $ 3,5 miliardi.

La società, che ha un valore di mercato di oltre 400 miliardi di dollari, ha quindi compiuto un passo volto a far sospendere tutti i contenziosi mentre LTL sta dichiarando il fallimento, di cui né l’azienda farmaceutica né le sue altre controllate fanno parte.

J&J promette di finanziare le spese legali future di LTL in relazione alle azioni legali, ad un tasso che sarà determinato dal giudice del caso.

L’azienda si difende da anni da molteplici azioni legali relative a prodotti come il borotalco. In particolare, affronta le lamentele di persone, comprese le donne con cancro ovarico, che affermano che l’amianto nel talco ha causato il cancro.

Johnson & Johnson nega le accuse e sostiene che il suo talco è “sicuro, non contiene amianto e non provoca il cancro“…