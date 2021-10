Dove vedere Milan-Verona Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 16 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 8a giornata di Serie A 2021-22, dopo la sfida delle 18:00 Lazio-Inter. Il Milan di Stefano Pioli affronta in casa il Verona di Igor Tudor nell’anticipo del sabato sera. Rossoneri imbattuti con 19 punti, occupano la seconda posizione in classifica, dopo 6 vittorie e un pareggio: stanno a meno 2 dalla capolista Napoli. Il Verona occupa il 12esimo posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Verona in video streaming gratis e diretta live tv.

Milan e Verona si sono affrontate 29 volte in casa dei rossoneri in Serie A, e il bilancio è nettamente favorevole ai lombardi con 16 successi e 13 pareggi. I gialloblù ad oggi non hanno mai vinto in trasferta contro il Milan.

⚽ Dove vedere Milan-Verona Diretta TV

Milan-Verona diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, mentre il commento tecnico della gara è affidato a Luca Marchegiani.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

⚽ Milan-Verona Streaming Gratis

Milan-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis per gli abbonati con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan-Verona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Theo Hernandez e Brahim Diaz hanno contratto il Covid-19 e si aggiungono alla lunga lista degli indisponibili.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Verona

A sinistra uno tra Ballo Touré e Calabria con Kalulu a destra. Ibra forse in panchina. Ballottaggio Rebic-Leao. Ilic e Faraoni sono usciti acciaccati dal match con lo Spezia, ma c’è fiducia per il loro recupero. In attacco Simeone in pole su Kalinic per una maglia da titolare. Veloso verso una maglia da titolare.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Kalulu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Kjaer, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Pellegri, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Plizzari, Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Maldini. Squalificati: nessuno.

Rafael Leão ha segnato tre gol in questo campionato, mentre nelle prime sette partite delle precedenti due stagioni nel campionato italiano ne aveva realizzato uno nel 2019/20 e due nel 2020/21 – tra i giocatori di Serie A con almeno 15 gol dal 2019/20 in avanti solamente Dusan Vlahovic è più giovane dell’attaccante portoghese del Milan.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Casale, Ceccherini, Cetin, Sutalo, Ilic, Hongla, Bessa, Ruegg, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Alternative per vedere Milan-Verona in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.