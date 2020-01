Si gioca questa sera Lazio Cremonese in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup. I biancocelesti fanno questa sera il loro ingresso nella competizione, da detentori della Coppa e con l’intento di difendere il trofeo fino alla fine anche quest’anno.

Dove vedere Lazio Cremonese in Diretta TV Streaming Oggi senza Rojadirecta.



I lombardi, dal canto loro, stanno giocando il torneo da agosto, e arrivano fin qui dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Verona al secondo turno e l’Empoli a livello di sedicesimi di finale.

La partita di calcio Lazio Cremonese in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Due, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Inizio collegamenti a partire dalle ore 17:30 di oggi, martedì 14 gennaio 2020. Lazio Cremonese streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi.