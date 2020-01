Si gioca questa sera Inter Cagliari in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup. Chi vince sfiderà la squadra che si è aggiudicata la partita tra Atalanta e Fiorentina.

Dove vedere Inter Cagliari in Diretta TV Streaming Oggi senza Rojadirecta.



I nerazzurri compiono questa sera il loro ingresso nella competizione, e partono per arricchire la propria bacheca, nella quale al momento trovano posto 7 coppe Italia. I sardi, invece, arrivano fin qui dopo avere eliminato nei primi due turni il Chievo prima e la Sampdoria poi, vincendo entrambe le gare col punteggio di 2-1.

La partita di calcio Inter Cagliari in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, martedì 14 gennaio 2020. Inter Cagliari streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi.