Coppa Italia: vincono Napoli e Lazio, si sfideranno ai quarti di finale.

DIRETTA CALCIO – Lazio (detentrice del titolo) e Napoli si sfideranno ai quarti di finale di Coppa Italia TIM Cup.

Entrambe le formazioni hanno, infatti, si sono qualificate vincendo agli ottavi. Nella partita giocata alle 15 il napoli ha battuto al San Paolo il Perugia per 2-0. A decidere la sfida due calci di rigore trasformati dal capitano Lorenzo Insigne al 26′ e al 38′ del primo tempo. Come dicevamo sarà la Lazio a sfidare il Napoli al San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico i biancocelesti eliminano per 4-0 la Cremonese : in gol Patric (10′), Parolo (26′), Immobile su rigore (58′) e Bastos (89′).