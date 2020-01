Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Cagliari, Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Diretta Napoli-Perugia (Coppa Italia) – RAI DUE.

Arbitro Massimi. Napoli e Perugia si sfidano oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: chi passa affronterà la vincente tra Lazio e Cremonese. I partenopei fanno il loro ingresso nella competizione nella partita odierna, mentre gli umbri per arrivare fin qui hanno sconfitto dapprima la Triestina, poi il Brescia ai supplementari ed infine il Sassuolo in trasferta nei sedicesimi, aggiudicandosi la gara con un 1-2 grazie alle reti di Mazzocchi e Nicolussi Caviglia; ininfluente il gol neroverde di Bourabia.

Diretta Napoli Perugia in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Lazio-Cremonese (Coppa Italia) – RAI DUE.

Arbitro Maggioni. Scendono in campo all’Olimpico Lazio e Cremonese, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti fanno questa sera il loro ingresso nella competizione, da detentori della Coppa e con l’intento di difendere il trofeo fino alla fine anche quest’anno. I lombardi, dal canto loro, stanno giocando il torneo da agosto, e arrivano fin qui dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Verona al secondo turno e l’Empoli a livello di sedicesimi di finale.

Diretta Lazio Cremonese in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Diretta Inter-Cagliari (Coppa Italia) – RAI UNO.

Arbitro Chiffi. Inter e Cagliari si affrontano a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince sfiderà la squadra che si è aggiudicata la partita tra Atalanta e Fiorentina. I nerazzurri compiono questa sera il loro ingresso nella competizione, e partono per arricchire la propria bacheca, nella quale al momento trovano posto 7 coppe Italia. I sardi, invece, arrivano fin qui dopo avere eliminato nei primi due turni il Chievo prima e la Sampdoria poi, vincendo entrambe le gare col punteggio di 2-1.

Diretta Inter Cagliari in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:05 Tottenham-Middlesbrough (FA Cup) – DAZN e DAZN1.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Milan-Spal a Juventus-Udinese.

Tra le partite da vedere domani mercoledì 15 gennaio 2020, evidenziamo altre tre partite degli ottavi di finale di Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta delle 15, Milan-Spal delle 18 e Juventus-Udinese delle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.