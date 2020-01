Si gioca questa sera Napoli Perugia in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia TIM Cup: chi passa affronterà la vincente tra Lazio e Cremonese.

Dove vedere Napoli Perugia in Diretta TV Streaming Oggi senza Rojadirecta.



I partenopei fanno il loro ingresso nella competizione nella partita odierna, mentre gli umbri per arrivare fin qui hanno sconfitto dapprima la Triestina, poi il Brescia ai supplementari ed infine il Sassuolo in trasferta nei sedicesimi, aggiudicandosi la gara con un 1-2 grazie alle reti di Mazzocchi e Nicolussi Caviglia; ininfluente il gol neroverde di Bourabia.

La partita di calcio Napoli Perugia in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Due, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Inizio collegamenti a partire dalle ore 14:30 di oggi, martedì 14 gennaio 2020. Napoli Perugia streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi.