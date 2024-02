Ultime Notizie » Bayern Monaco » LAZIO-Bayern Monaco Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Oggi su Amazon Prime Video alle ore 21:00

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21 italiane. La Lazio ospita il Bayern Monaco nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League. Entrambe le squadre stanno cercando di riscattarsi dopo delle sconfitte recenti e cercano di fare bene in questa competizione.

Il Bayern Monaco è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, ma la Lazio ha dimostrato di poter competere a livello europeo. Le due squadre si sono affrontate negli ottavi di finale anche nella scorsa stagione, con il Bayern Monaco che ha avuto la meglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita Lazio-Bayern Monaco in video streaming gratis e diretta live tv.

Lazio-Bayern Monaco probabili Formazioni e FantaCalcio



Patric sta recuperando dal problema alla spalla, ma Sarri non dovrebbe rischiare e riproporre Gila in coppia con Romagnoli. Sulla destra ballottaggio Hysaj-Lazzari. Rovella verso il forfait a causa della pubalgia: Cataldi e Vecino si giocano una maglia da titolare in regia. Davanti confermato il tridente Isaksen-Immobile-Felipe Anderson. Tuchel torna alla difesa a 4 e al centro è ballottaggo tra Dier e Upamecano. La cerniera di centrocampo sarà composta da Kimmich e Goretzka, davanti Kane.

⚽ Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini, Rovella, Kamada, Cataldi, Pedro, Fernandes, Castellanos.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Schmitt, Boey, De Ligt, Dier, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. Quarto Uomo: Frappart. VAR: Brisard. Assistente VAR: Delajod.

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in TV

Lazio-Bayern Monaco diretta in esclusiva dallo stadio municipale Anoeta (noto anche come Reale Arena per motivi di sponsorizzazione), sito nella

Lazio-Bayern Monaco Streaming Gratis

città di San Sebastian, sucon commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Lazio-Bayern Monaco streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Lazio-Bayern Monaco in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Lazio-Bayern Monaco non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.