Ultime Notizie » Barcellona » Bayern-Barcellona Streaming TV, come guardarla Gratis

Dove vedere Bayern Monaco-Barcellona Streaming Gratis. Dopo le partite delle 18:45 Plzen-Inter Streaming e Sporting-Tottenham, si giocherà questa sera alle 21 italiane anche la super sfida Bayern Monaco-Barcellona. Si gioca per lo stesso girone dell’Inter, per la seconda giornata del Gruppo C di UEFA Champions League.

E’ ancora fresco il risultato finale dell’ultima volta: un anno fa il Bayern passeggiava al Camp Nou di Barcellona con un netto 3-0, con doppietta di Lewandowski. Oggi il marziano polacco è atterrato sul pianeta blaugrana e sta continuando a segnare tantissimi gol. Il big match deciderà chi resterà in testa alla classifica, visto che entrambe le formazioni hanno vinto all’esordio: 5-1 del Barcellona al Plzen e 0-2 del Bayern a San Siro contro l’Inter. Di seguito probabili formazioni e tutte le info per vedere Bayern Monaco-Barcellona streaming gratis e diretta video tv.

Bayern Monaco-Barcellona Streaming Live: ultime notizie formazioni

Da segnalare che in Bundesliga il Bayern è reduce da tre pareggi di fila mentre il Barcellona dopo lo 0-0 all’esordio in Liga col Rayo ha sempre segnato almeno tre gol nelle successive cinque partite giocate.

⚽ Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Barcellona

Bayern Monaco (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Sané; Gnabry, Mané. Allenatore Nagelsmann.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. Allenatore Xavi.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Assistenti: Hessel Steegstra – Jan de Vries. IV uomo: Allard Lindhout. VAR: Pol van Boekel. Assistente VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

⚽ Dove vedere Bayern Monaco-Barcellona in TV invece di Rojadirecta



Bayern Monaco-Barcellona diretta sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (numero 252 del satellite), Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Su Sky, Bayern-Barcellona sarà raccontata da Andrea Marinozzi. Su Infinity+, invece, la telecronaca della gara dell’Allianz Arena è stata affidata a Roberto Ciarapica.

Tutti e cinque i gol di Sadio Mané da quando si è trasferito al Bayern Monaco hanno aumentato il vantaggio della sua squadra, anche se i suoi unici gol in carriera all’Allianz Arena sono arrivati nella vittoria per 3-1 con il Liverpool nel 2018/19.

da quando si è trasferito al Bayern Monaco hanno aumentato il vantaggio della sua squadra, anche se i suoi unici gol in carriera all’Allianz Arena sono arrivati nella vittoria per 3-1 con il Liverpool nel 2018/19. Tutti gli occhi saranno puntati su Robert Lewandowski, che ha ora segnato triplette in UCL per tre diversi club (Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona) ed è a sole due doppiette dall’eguagliare il record di tutti i tempi di otto triplette, detenuto in maniera congiunta da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

⚽ Bayern Monaco-Barcellona Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta Live in italiano



Bayern Monaco-Barcellona streaming gratis per gli abbonati attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Disponibile anche su NOW e in streaming su Infinity+.

Sequenza in evidenza: il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe nella fase a gironi di UCL (23 vittorie, 1 pareggio).

⚽ Opzioni per vedere Online Bayern Monaco-Barcellona Streaming Gratis

Alternative per vedere Bayern Monaco-Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online“, “Rojadirecta Live” o “Rojadirecta Club Me“, tutte opzioni non legali in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana, anche quelli raggiungibili in VPN. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.