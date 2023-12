Ultime Notizie » Diretta UEFA Champions League » Champions: Ottavi difficili per le 3 italiane

DIRETTA CHAMPIONS – Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco. L’urna dei sorteggi della Champions League non è stata favorevole per le squadre italiane, che tutte in seconda fascia dovranno affrontare ottavi di finale molto difficili.

L’Inter e il Napoli giocheranno contro due grandi squadre spagnole, mentre la Lazio dovrà affrontare il Bayern Monaco. Questo sorteggio molto complicato era stato temuto considerando che tutte e tre le squadre italiane erano nella seconda urna.

Questi tutti gli abbinamenti degli ottavi di finale di Champions League: Porto-Arsenal, NAPOLI-Barcellona, Paris Saint Germain-Real Sociedad, INTER-Atletico Madrid, PSV-Borussia Dortmund, LAZIO-Bayern Monaco, Lipsia-Real Madrid, Copenhagen-Manchester City.