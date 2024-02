Ultime Notizie » Calcio Streaming » Europa League: Oggi Milan-Rennes e Feyenoord-Roma in streaming e tv

DIRETTA EUROPA LEAGUE – Oggi 15 febbraio scenderanno in campo Roma e Milan nell’andata degli spareggi (playoff) di UEFA Europa League validi per accedere agli ottavi di finale.

Dove vedere Feyenoord-Roma in diretta tv e streaming

Alle ore 18:45 sarà la volta di Feyenoord-Roma al De Kuip di Rotterdam (Olanda) con i giallorossi che, nonostante la recente sconfitta contro l’Inter, hanno ottenuto 13 punti nel Gruppo G, ma si sono piazzati dietro allo Slavia Praga. Il Feyenoord, invece, è retrocesso dalla Champions League. Le due squadre si sono già incontrate in precedenza e il Feyenoord punta tutto sulla coppa. La sfida Feyenoord-Roma sarà sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252), e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go (gratis per gli abbonati).

Dove vedere Milan-Rennes streaming e diretta tv

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Rennes, match in programma alle ore 21:00 italiane allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano. I rossoneri mirano a raggiungere la finale e il mister Pioli schiera i suoi migliori giocatori. Attenzione però, perché il Rennes arriva a San Siro dopo una serie di otto vittorie consecutive. La partita Milan-Rennes, che fa parte del primo turno dei play-off degli ottavi di finale dell’Europa League, sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e TV8, oltre alla piattaforma Now. Inoltre, sarà possibile seguire la cronaca testuale della partita in tempo reale sull’account Twitter del Milan.