Ultime Notizie » Alieni » La NASA ha distrutto prove di Vita su Marte 40 anni fa?

Una nuova analisi dei dati di 40 anni fa ha rilevato che il veicolo spaziale esplorativo della NASA avrebbe potuto rilevare prove di vita su Marte decenni prima della scoperta della materia organica sul Pianeta Rosso, ma i risultati sono stati probabilmente distrutti prima di raggiungere la Terra.

I rover Viking del 1976 furono inviati su Marte in cerca di materia organica, ma tornarono senza nulla. Riesaminando i dati della missione Viking, i ricercatori hanno identificato il clorobenzene, un materiale organico clorurato creato in reazione con il sale trovato nel suolo marziano, secondo i risultati pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Planets.

Una missione della NASA del 2008 che ha esplorato il polo nord di Marte ha scoperto che il sale, chiamato perclorato e utilizzato nei razzi e nei fuochi d’artificio, diventava esplosivo se riscaldato eccessivamente. Ciò significa che i Viking, che hanno utilizzato uno strumento che riscaldava campioni di terreno per localizzare il materiale organico, potrebbero aver bruciato le molecole di carbonio trovate nel terreno quando il perclorato ha preso fuoco.

La maggior parte delle missioni marziane ha cercato materia organica attraverso un metodo di riscaldamento, una probabile causa del ritardo dei dati.

Il rover Curiosity che ha identificato le molecole organiche nelle rocce marziane di tre miliardi di anni ha utilizzato lo stesso metodo, riscaldando i campioni in un forno a più di 900 gradi Fahrenheit, per rilasciare concentrati di zolfo e carbonio organico, ha detto la NASA. La roccia sedimentaria, chiamata mudstone, probabilmente non conteneva perclorato.

“È stato completamente inaspettato e incoerente con ciò che sapevamo”, ha detto al New Scientist lo scienziato planetario della NASA Chris McKay. “Ottieni nuove intuizioni e ti rendi conto che tutto ciò che sapevi era sbagliato”.

La presenza di molecole organiche potrebbe significare che la vita esiste su Marte, o esisteva a un certo punto.

Ma le molecole organiche possono anche essere create attraverso processi non biologici, come reazioni chimiche che non richiedono vita. L’autrice principale dello studio, Melissa Guzman, ha ipotizzato che il clorobenzene avrebbe potuto viaggiare dalla Terra sui lander vichinghi, contaminando i loro strumenti.

Il team di Curiosity ha anche riportato livelli di metano, la molecola organica più semplice, che varia stagionalmente, un’ulteriore prova del potenziale per la vita su Marte. E mentre il 95 percento del metano terrestre è generato da processi biologici, come la decomposizione del bestiame e le fughe di gas naturale, la presenza di metano non è garanzia di vita sul pianeta.

“È un gas nell’atmosfera di Marte che in realtà non dovrebbe essere lì”, ha detto al National Geographic Chris Webster, scienziato del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Un altro studio pubblicato settimane prima sulla stessa rivista ha scoperto segreti inorganici sul passato del Pianeta Rosso.

I ricercatori hanno trovato quasi 800 “dune fantasma”, o conchiglie ricoperte di sabbia provenienti da antiche dune, prova che l’acqua e la lava coprivano le dune di sabbia marziana con sedimenti che si erano induriti prima che il vento li portasse via. Secondo i ricercatori, i microbi antichi potrebbero ancora vivere nelle dune contenenti sabbia antica.