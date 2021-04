Ultime Notizie » Foto Belle Donne » Kim Kardashian affascinante in bikini su una spiaggia paradisiaca

La donna d’affari Kim Kardashian posa su un’amaca sul mare cristallino e fa impazzire il web. La socialite Kim Kardashian ha preso d’assalto Instagram pubblicando un paio di foto dal suo ultimo viaggio in spiaggia. La modella ha posato su un’amaca sul mare cristallino indossando un “bikini impossibile” nero, con un top triangolare con spalline sottili, che metteva in risalto la zona dello scollo e la sua silhouette tonica. La 40enne Kardashian ha completato il look da spiaggia con occhiali da sole e un berretto nero. La foto ha raccolto oltre 3,25 milioni di “mi piace”.

La donna d’affari ha mostrato la sua bellezza e la pelle abbronzata con un trucco minimo e ha acconciato i suoi capelli neri con un paio di trecce basse. Anche se Kim ha condiviso le immagini della sua visita a una destinazione celeste, ma non ha rivelato che posto fosse.

Kim Kardashian questa settimana ha condiviso le immagini del pigiama party che ha dato per promuovere la nuova collezione del suo marchio Skims. All’incontro hanno partecipato le sue sorelle Khloé e Kourtney, nonché i suoi amici più cari. Le tre sorelle Kardashian indossavano pantaloni, camicie da notte e top di raso con la parola Skims, così come il resto degli invitati.

Mentre l’imprenditrice promuove il suo marchio di abbigliamento, una versione in miniatura di Hidden Hills è in costruzione nella sua residenza di Calabasas, completa di un castello Lego, un ristorante retrò, un bancomat, uno Starbucks e un negozio di bellezza KKW, la sua linea di trucco.

Gli adeguamenti alla villa potrebbero essere un modo per distrarre i suoi quattro figli dal divorzio con il rapper Kanye West. La star del reality Keeping Up with the Kardashian ha chiesto il divorzio a febbraio e ha chiesto l’affidamento congiunto dei suoi figli.

Kim Kardashian nel club mondiale dei miliardari

Recentemente Kim Kardashian è entrata a far parte del club mondiale dei miliardari. Secondo la classifica annuale di Forbes dei paperoni mondiali, Kim Kardashian non ha nulla da invidiare a Jeff Bezos o Elon Musk, perchè anche lei adesso è ufficialmente nel club dei miliardari. Forbes ha pubblicato la sua lista annuale di paperoni mondiali e la reality star e imprenditrice con la sua linea di prodotti e show televisivi ha messo su un patrimonio superiore al miliardo di dollari.

Non è la prima volta che un membro del clan Kardashian-Jenner entra nella lista di Forbes. Due anni fa, non senza suscitare polemiche, la rivista aveva incoronato la sorella Kylie Jenner come la più giovane miliardaria self made. Era stato obiettato però che la top model non poteva considerarsi self made perché appartenente a famiglia ricca. Quest’anno Kylie Jenner è stata eliminata dalla lista visto che il suo attuale patrimonio è al di sotto di un miliardo.