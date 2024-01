Ultime Notizie » Jeffrey Epstein » Stephen Hawking coinvolto nel caso Epstein

Il fisico britannico Stephen Hawking avrebbe partecipato a un’orgia con minori, secondo documenti giudiziari collegati al caso di traffico sessuale di Jeffrey Epstein e della sua compagna Ghislaine Maxwell, resi pubblici mercoledì.

In una email di Epstein a Maxwell, lui si mostrava d’accordo nel farle “offrire una ricompensa” a qualsiasi amico di Virginia Giuffre, una delle vittime del caso, per contrastare le sue accuse, poco dopo che lei aveva presentato una causa civile negli Stati Uniti nel 2015, scrive il giornale The Independent.

“Puoi offrire una ricompensa a qualsiasi amico, conoscente o parente di Virginia che si presenti e aiuti a dimostrare che le sue accuse sono false”, si leggeva nel messaggio.

La lettera affermava anche che “la nuova versione nelle Isole Vergini è che Stephen Hawking ha partecipato a un’orgia con minori”.

Nel 2015 sono emerse fotografie che mostravano Hawking ospitato nell’isola privata di Epstein prima che il miliardario fosse accusato per la prima volta. Nelle immagini si vedeva il fisico godersi un barbecue e fare una crociera in barca, riporta The Telegraph.

Hawking ha contratto la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neuromuscolare incurabile e degenerativa nota anche come malattia di Lou Gehrig, all’inizio del 1963, poco prima di compiere 21 anni. Questa condizione gli ha causato una progressiva disabilità, quindi il fisico ha finito per dipendere da un sistema informatico di testo per comunicare attraverso una voce artificiale prima di morire nel 2018.

Nei documenti vengono anche menzionati i nomi dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e del principe Andrew,, membro della famiglia reale britannica, tra gli altri.