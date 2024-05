Ultime Notizie » Capacità cognitive » Donald Trump elogia il Servizio Segreto USA per “proteggere” Joe Biden

Il 12 maggio, durante un comizio elettorale a Wildwood, New Jersey, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lodato il Servizio Segreto degli Stati Uniti per aver guidato il presidente attuale, Joe Biden, durante eventi pubblici. In un discorso carico di critiche nei confronti del suo rivale politico, Trump ha sottolineato la presunta incapacità di Biden nel tenere discorsi coerenti e nel muoversi senza assistenza durante gli eventi pubblici.

Gli Incidenti di Biden: Dalle Cadute alle Confusioni

Biden, attuale occupante della Casa Bianca, è stato protagonista di diversi incidenti imbarazzanti nel corso degli ultimi anni. Nel giugno dell’anno precedente, è caduto durante una cerimonia di laurea presso l’Accademia dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Altre situazioni imbarazzanti includono episodi come la difficoltà nel salire le scale dell’aereo presidenziale Air Force One o persino durante una passeggiata in bicicletta nei pressi della sua residenza in Delaware.

In più occasioni, Biden sembra dimenticare il contesto in cui si trova, mostrando segni di disorientamento. Nel 2022, durante un discorso presso la North Carolina State University, ha tentato di stringere la mano a una persona inesistente, per poi perdersi nel tentativo di scendere dal podio. In un’altra occasione, ha perso l’orientamento mentre rientrava alla Casa Bianca dopo un evento di piantumazione al giardino della residenza presidenziale.

Confusioni e Errori Fatti da Biden

Oltre agli incidenti fisici, Biden ha dimostrato di confondere alcuni fatti importanti. Un esempio lampante è la sua dichiarazione riguardante la morte del figlio maggiore, Beau. Nel febbraio di quest’anno, ha affermato di aver incontrato François Mitterrand, l’ex presidente francese scomparso da quasi 30 anni, poco dopo aver assunto la presidenza degli Stati Uniti. Queste affermazioni hanno sollevato interrogativi sulle capacità cognitive del presidente, specialmente considerando che, all’età di 81 anni, è il presidente più anziano nella storia del paese.

Considerazioni sulle Capacità Cognitive di Biden

Secondo un rapporto del procuratore speciale Robert Hur, le capacità cognitive del presidente Biden mostrano “limitazioni significative”. Questa valutazione ha portato a definire Biden come un “anziano con scarsa memoria”. Questo giudizio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sua idoneità a svolgere le funzioni presidenziali in modo efficace e coerente.

Insomma, ormai sono molteplici le critiche mosse da Donald Trump nei confronti di Joe Biden, sottolineando gli incidenti imbarazzanti e le presunte limitazioni cognitive del presidente attuale. La sua età avanzata e i suoi errori pubblici hanno sollevato interrogativi sulla sua idoneità a ricoprire la carica presidenziale degli Stati Uniti.