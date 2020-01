Si gioca questa sera Juventus Roma in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per i quarti di finale di Coppa Italia TIM Cup. Le due formazioni si sono affrontate 16 volte in Coppa Italia con un bilancio di 7 vittorie per parte e 2 pareggi. La Juventus ha vinto 5 dei 9 precedenti casalinghi con la Roma in Coppa Italia (oltre a 4 pareggi): solo in due di queste nove gare, nel 2006 e nel 1940, entrambe le squadre sono andate a segno.

Juventus Roma Streaming RaiPlay e Diretta Rai TV.



Chi vince affronterà in semifinale la vincente di Milan-Torino.

La partita di calcio Juventus Roma in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Juventus Roma streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi.

Le probabili formazioni.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Allenatore Paulo Fonseca.

Arbitro: Gianluca Rocchi, sezione di Firenze.