Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Roma (Coppa Italia), Reims-Paris SG (Coupe De La Ligue) e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:30 Sampdoria-Inter (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:30 Picerno-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gozzano-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pianese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Paganese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

16:00 Albinoleffe-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

16:00 Sudtirol-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Olbia-Siena (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Teramo-Catanzaro (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

18:30 Lecco-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Pergolettese-Como (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Cesena-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Ravenna-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Imolese-Rimini (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Vibonese-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

18:30 Bisceglie-Rende (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Tottenham-Norwich (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Juventus-Roma (Coppa Italia) – Rai Uno.

Arbitro Rocchi. Quarto di finale di lusso in programma a Torino questa sera, dove si affrontano Juventus e Roma. I bianconeri negli ottavi di finale hanno superato l’Udinese col punteggio di 4-0, e chiedono strada per rimpinguare il bottino di 13 Coppe Italia conquistate nella propria storia. Roma nei quarti grazie alla vittoria corsara di Parma, 0-2 il finale. Manca invece dal 2008 la vittoria in questo trofeo perla società capitolina, che se ne è aggiudicate 9 in totale da quando esiste la competizione.

Diretta Juventus Roma in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Carrarese-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Monza-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Sambenedettese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Vicenza-Modena (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Feralpisalò-Reggio Audace (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Padova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Casertana-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Ternana-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Bari-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Reggina-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Reims-Paris SG (Coupe De La Ligue) – DAZN

21:15 Diretta Manchester United-Burnley (Premier League) – Sky Sport Uno.

Diretta Manchester United Burnley sui canali digitali di Sky Sport Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con SkyGo, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Brescia-Milan a Torino-Atalanta.

Tra le partite da vedere nel fine settimana, evidenziamo Brescia-Milan di venerdì sera che aprirà la 21a giornata di Serie A, seguita sabato da Spal-Bologna (alle 15), Fiorentina-genoa (alle 18), Torino-Atalanta (alle 20:45). Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.