Emilia Clarke [Il Trono di Spade] nominata Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico

L’attrice Emilia Clarke, ampiamente conosciuta per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie televisiva “Il Trono di Spade“, ha ricevuto il titolo di membro dell’Ordine dell’Impero Britannico per il suo lavoro di beneficenza.

È stata resa pubblica ufficialmente il 29 dicembre la lista degli Onori del Nuovo Anno per il 2024, la seconda pubblicata dal nuovo sovrano, Carlo III, dalla morte della regina Elisabetta II.

In essa si riconosce a Clarke e alla sua madre Jennifer come membri dell’per i loro “servizi alle persone con lesioni cerebrali“.

Clarke, 37 anni, ha sperimentato due volte un’emorragia cerebrale e in una occasione è stata vicina al coma. La sua esperienza personale l’ha portata a fondare insieme alla madre un’organizzazione chiamata SameYou, per aiutare le persone in riabilitazione dopo lesioni cerebrali e ictus.

“È un onore incredibile, un privilegio incredibile e, cosa più importante per noi, è per tutti coloro che hanno una lesione cerebrale”, ha commentato l’attrice. “Siamo molto fortunati ad aver avuto questa esperienza vicina alla morte e ad aver attraversato tutta quella oscurità e poi uscirne”, ha aggiunto.