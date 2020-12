Parma Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida del Tardini tra Parma Juventus si gioca per la 13a giornata di Serie A. Si gioca oggi sabato 19 dicembre 2020 alle ore 20:45. La Juventus (terza in classifica con 24 punti) ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma (sta occupando il 14° posto della classifica dopo 12 giornate con 12 punti) disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale. Andiamo a scoprire dove vedere Parma Juventus streaming e diretta tv.

Parma Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Federico Chiesa (classe 1997) è il giocatore nato dopo l’1/1/1996 che conta più reti in Serie A (27): l’ultimo Parma-Juventus giocato al Tardini da suo padre Enrico in Serie A risale al settembre 1998 (1-0 dei Ducali con gol di Dino Baggio). La prima delle tre doppiette realizzate in Serie A da Álvaro Morata è arrivata proprio contro il Parma, entrando dalla panchina, nel 7-0 del novembre 2014.

⚽ Queste le probabili formazioni di Parma Juventus:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella.

Juventus (4-4-2): Gigi Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Demiral, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini.

Gervinho ha segnato tre gol nelle tre gare giocate con la maglia del Parma contro la Juventus in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel massimo campionato con la formazione Ducale (febbraio 2019).

Dove vedere diretta Parma Juventus Streaming Gratis Link (no Rojadirecta).

La partita di calcio Parma Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (Canale Sky 209) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La sfida non viene trasmessa in chiaro. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

