Juventus Napoli Streaming. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse, si gioca Juventus Napoli con la quale viene assegnata la Coppa Italia 2019-2020. Si tratta del primo trofeo di calcio che si assegna nell’era post-coronavirus.

Juventus Napoli, data e orario Finale Coppa Italia.

La finale di Coppa Italia si gioca oggi mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 21:00. La partita sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri (sezione di Roma 1). C’è un precedente in finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: era il 2012 e all’Olimpico di Roma gli azzurri di Mazzarri batterono i bianconeri di Conte per 2-0 con gol di Cavani (al 63′ su calcio di rigore) e Hamsyk (all’83’).

Dove vedere Juventus Napoli streaming gratis e diretta tv senza usare Rojadirecta.

Juventus Napoli in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Streaming online gratis con RaiPlay, la piattaforma di streaming video gratuita della Rai che puoi vedere dal tuo Computer, Tablet, Smartphone e Smart TV connessa ad internet.

Juventus Napoli formazioni.

Fischio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 12 giugno 2020.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Ospina (1). Indisponibili: Manolas.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, CR7 Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Higuain, Demiral.

Arbitro: Daniele Doveri.

Juventus Napoli, quello da sapere prima della finale.

La Juventus di Conte arrivò a quella gara di finale senza sconfitte nella stagione 2011-2012. La finale del 2012 fu l’ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus. La Coppa Italia 2012 fu il primo trofeo vinto dal Napoli dopo 22 anni, quando c’era ancora Diego Armando Maradona. Il Napoli andrà a caccia della sesta vittoria in Coppa Italia: l’ultima 6 anni fa, nel 2014, contro la Fiorentina, battuta 3-1 con doppietta di Insigne e rete di Mertens.

La Juventus proverà a conquistare la 14esima Coppa Italia: ne ha vinte 4 di fila tra il 2015 e il 2018. Per la Juventus sarà la 19esima finale, record assoluto davanti alle 16 della Roma. Per il Napoli sarà la decima. Sono dieci le finali conquistate da Gianluigi Buffon con cinque vittorie, le stesse di Roberto Mancini. Dovesse battere il Napoli, arriverebbe a sei successi e avrebbe il record solitario davanti all’attuale tecnico della Nazionale.