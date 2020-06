Napoli vince la Coppa Italia 2020 ai calci di rigore.

La Coppa Italia 2020 è stata vinta dal Napoli dopo i tiri dal dischetto (4-2) e dopo 90 minuti di una partita abbastanza sonnolenta. Con un gioco di totale chiusura a riccio, la formazione di Gattuso è capace di colpire un palo su calcio di punizione nel primo tempo da Insigne.

Ma il vero miracolo è quello di Gigi Buffon al 92′ (secondo minuto dei tre di recupero asegnati dall’arbitro) che prima neutralizza sulla linea e poi devia sul palo da terra su tiro ravvicinato. Ai rigori sbagliano Dybala e Danilo per la Juventus, tutti a segno i tiri invece del Napoli. E per il Napoli è la sesta Coppa Italia da mettere in bacheca.

Tabellino Napoli Juventus 0-0 (4-2 dcr).

Sequenza calci di rigore: Dybala (J) sbagliato (parato) 0-0, Insigne (N) gol 1-0, Danilo (J) sbagliato (fuori) 1-0, Politano (N) gol 2-0, Bonucci (J) gol 2-1, Maksimovic (N) gol 3-1, Ramsey (J) gol 3-2, Milik (N) gol

4-2.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (79′ Hysaj); Fabian (79′ Allan), Demme, Zielinski (87′ Elmas); Callejon (67′ Politano), Mertens (67′ Milik), Insigne. Allenatore Gattuso.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado (85′ Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (74′ Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (65′ Danilo), Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Ammoniti: Bonucci (J), Mario Rui (N), Dybala (J).

Curiosità: Ronaldo sfortunato in Coppa Italia e non solo.

Prima dell’arrivo di CR7 la Juventus avevo vinto 4 volte consecutive la Coppa Italia: dalla finale del 2015 a quella del 2018. Dopo il suo arrivo la Juve è stata eliminata dall’Atalanta l’anno scorso e quest’anno ha perso la finale. C’è da dire inoltre che Cristiano Ronaldo ha perso due Finali consecutive a livello di Club per la prima volta nella sua carriera, dopo la sconfitta contro la Lazio nella Supercoppa Italiana di dicembre 2019.