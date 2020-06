Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Napoli finale Coppa Italia, Ascoli-Cremonese, Manchester City-Arsenal e tutte le altre di oggi 17 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:30 Schalke-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

18:30 Udinese-Brescia (Amichevole) – Sportitalia.

19:00 Aston Villa-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Eibar-Athletic Bilbao (Liga) – Dazn.

19:30 Valladolid-Celta Vigo (Liga) – Dazn.

20:30 Diretta Goal (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

21:00 Diretta Ascoli-Cremonese (Serie B) – Dazn.

Ascoli Cremonese si affrontano in un match estremamente delicato per entrambe le compagini, alle prese con una condizione non certo brillante e con una classifica pericolosa per tutte e due le squadre. I marchigiani hanno 31 punti e vengono dalla sconfitta subita in rimonta sul campo dello Spezia, mentre i lombardi lottano in piena zona playout, dove sono rimasti nonostante il 5-0 casalingo rifilato al Trapani nell’ultima partita giocata prima della pandemia coronavirus.

Diretta Ascoli Cremonese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Napoli-Juventus (Finale Coppa Italia) – Rai 1 in chiaro e RaiPlay.

Arbitro Daniele Doveri. Napoli Juventus ⚽ si giocano la 73esima edizione della Coppa Italia nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse. Per i partenopei si tratta della decima finale (5 vinte e 4 perse sinora) mentre per la Juventus arriva all’ultimo atto della coppa nazionale per la 19esima occasione (13 vittore e 5 sconfitte sin qui). Azzurri e bianconeri si ritrovano in finale per la seconda volta nella storia. L’unico precedente, del 20 maggio 2012, sorride ai campani che si imposero con un netto 2-0 grazie ai gol di Cavani, su rigore, e Hamsik.

Diretta Juventus Napoli ⚽ in chiaro su Rai Uno. Streaming gratuito quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:15 Diretta Manchester City-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta Manchester City Arsenal con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Osasuna-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere nei prossimi giorni.



Tra le partite da vedere in questo fin settimana evidenziamo Real Madrid-Valencia (Liga) domani 18 giugno alle 22:00, Spezia-Empoli (Serie B) alle 17:30 di venerdì 19 giugno assieme a Tottenham-Manchester United (Premier League) alle 21:15 e Siviglia-Barcellona (Liga) alle 22:00. Sabato 20 giugno si giocano Torino-Parma (Serie A) alle 19:30, Verona-Cagliari (Serie A) alle 21:45, assieme a molte partite di Serie B. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.