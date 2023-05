Ultime Notizie » Canal Grande » Venezia: Cos’è quel liquido verde fosforescente nel Canal Grande?

L’acqua del Canal Grande a Venezia si è tinta di verde questa domenica, costringendo le autorità locali a convocare una riunione urgente per indagare sull’origine e la causa della strana colorazione. Il liquido verde fosforescente è comparso al mattino in un punto vicino al famoso Ponte di Rialto e poi ha cominciato a diffondersi lungo il Canal Grande e altri corsi d’acqua della città.

L’incidente è avvenuto quando era già iniziata la popolare regata remiera Vogalonga, manifestazione che si tiene annualmente in segno di rifiuto della crescente presenza di barche a motore nei canali di Venezia.

In un primo momento si è ipotizzato che si trattasse di una dimostrazione da parte di gruppi ambientalisti, ma i risultati preliminari dei campioni di acqua prelevati dalle forze dell’ordine indicano che la fonte potrebbe essere una sorta di “tracciante“, un liquido che viene iniettato nei tubi o negli scarichi urbani nel caso di perdita per capire il percorso seguito dall’infiltrazione d’acqua.

Le autorità assicurano invece che la sostanza non è tossica e non rappresenta un pericolo per la salute umana. In attesa dei risultati definitivi delle analisi dell’acqua e dei dati raccolti nell’indagine, il governo locale terrà un nuovo incontro questo lunedì.