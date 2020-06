Juventus Lecce Streaming Gratis e Diretta TV – Le due formazioni che si affrontano alle ore 21:45 di oggi venerdì 26 giugno 2020, in apertura della 28a giornata del campionato di calcio di Serie A. La Juventus ha vinto fin qui 12 partite sulle 13 giocate in casa, segnando 31 gol a fronte di 10 reti subite: unico pareggio il 2-2 col Sassuolo del 1 dicembre scorso. Il Lecce meglio in trasferta che in casa nelle prime 27 partite: 14 punti contro gli 11 fatti in Puglia il bottino, con l’ultima vittoria colta a Napoli il 9 febbraio scorso. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Lecce ⚽ streaming e diretta tv.

Juventus Lecce Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Sarri costretto a schierare Matuidi terzino sinistro vista l’emergenza; Buffon insidia Szczesny per il record in Serie A. Bernardeschi favorito su Douglas Costa nel tridente. Higuain recuperato almeno per la panchina. Liverani perde Lapadula per infortunio e lancia Babacar dal primo minuto. Rossettini potrebbe recuperare, ma resta il ballottaggio con Meccariello al fianco di Lucioni. Torna tra i convocati Barak.

Queste le probabili formazioni di Juventus Lecce:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri . Squalificati: Danilo. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer.

Dove vedere diretta Juventus Lecce Streaming Gratis Link

La partita di calcio Juventus Lecce ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Juventus Lecce non viene trasmessa in chiaro.

