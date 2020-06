Juventus-Lecce 4-0, risultato firmato Dybala (favoloso), Ronaldo su rigore, Higuain e De Ligt.

RISULTATO FINALE JUVE-LECCE – Una Juventus ancora senza una identità propria, travolge nella ripresa il Lecce (4-0) rimasto in 10 dal 31′ per l’espulsione di Lucioni e si porta momentaneamente a +7 sulla Lazio in classifica.

Il Lecce, nonostante l’inferiorità numerica, disputa un ottimo primo tempo ma cala nel secondo e la Juventus, nella ripresa, sigla quattro reti con Dybala (favoloso gol su assist di CR7), Cristiano Ronaldo su rigore, Higuain (entrato al 77′) e De Ligt.

La squadra di Sarri sale a 69 punti in classifica, +7 sulla Lazio impegnata domani contro la Fiorentina.

Il tabellino di Juventus-Lecce 4-0 finale.

La formazione di Liverani, invece, resta al terzultimo posto a quota 25 punti.

Marcatori gol: 53′ Dybala, 62′ Cristiano Ronaldo su rigore, 83′ Higuain, 85′ De Ligt.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur (68′ Ramsey), Pjanic, Rabiot (51′ Douglas Costa); Bernardeschi (77′ Muratore), Dybala (77′ Higuain), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Lecce (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rspoli, Mancosu (72′ Barak), Tachsidis, Petriccione (46′ Rossettini) Vera (78′ Calderoni); Falco (63′ Babacar); Shakov. Allenatore Liverani.

Ammoniti: Bentancur. Espulso Lucioni al 31′ per fallo da ultimo uomo su Bentancur.

Il ritorno di Higuain con gol su assist (di tacco) di Ronaldo.