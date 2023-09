Dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming. A Torino la sorpresa Lecce sfida la Vecchia Signora! Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha affermato che l’obiettivo principale della squadra è la salvezza. Nonostante i buoni risultati ottenuti nelle prime partite di campionato, il presidente ha sottolineato l’importanza di rimanere realisti e concentrati sul lungo termine. Anche se l’allenatore è cambiato, il Lecce continua a sostenere i propri allenatori indipendentemente dai risultati momentanei. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Dove vedere Juventus-Lecce Streaming Gratis: orario e quando si gioca

La Juventus (10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella tremenda contro il Sassuolo per 4-2 nell’ultimo turno) riceve la visita della sorpresa Lecce (11 punti, imbattuta con 3 vittorie e due pareggi) in apertura della 6a giornata di Serie A 2023/24, primo turno infrasettimanale della stagione, allo stadio Allianz Stadium di Torino, martedì 26 settembre 2023, alle ore 20:45 italiane.

Allegri ha dichiarato: “Dimentichiamo la sconfitta col Sassuolo, ma impariamo dai nostri errori”. L’avvertenza: “Il Lecce è molto solido e D’Aversa è un ottimo allenatore. Giocano molto bene con giocatori tecnici senza peccare in solidità, poi c’è il ds Corvino che riesce sempre a fare buone squadre”. Scopri le formazioni e dove vedere Juventus-Lecce in tv e streaming.

Statistica in evidenza: Nelle ultime tre sfide contro il Lecce, la Juventus ha raccolto 3 vittorie, realizzando 7 gol e subendone solo uno. L’ultima vittoria dei salentini in casa della Vecchia Signora risale al 2004 quando i giallorossi vinsero per 3-4.

Juventus-Lecce Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’allenatore Massimiliano Allegri opta per dei cambi di giocatori. Così in conferenza stampa: “Szczesny è il titolare. Uno tra Chiesa e Vlahovic può stare fuori”. Rugani e Weah potrebbero giocare dall’inizio, e Milik potrebbe prendere il posto di Chiesa o Vlahovic. Tuttavia, Kean ha un problema alla tibia e non è sicura la sua convocazione.

D’Aversa invece ha intenzione di confermare i giocatori che hanno iniziato la il campionato da record, con il ritorno di Baschirotto dopo la sua squalifica. Ecco i convocati: Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek. Attaccanti: Almquist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. Allenatore Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore D’Aversa.

Arbitro: Giua. Assistenti: Di Iorio / Cecconi. IV Uomo: Massa. VAR: Maresca. Assistente VAR: Muto.

Juventus-Lecce in TV, che canale?



Juventus-Lecce diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione. Il match verrà raccontato su DAZN da Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo.

Juventus-Lecce Streaming Gratis in italiano



Juventus-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Juventus-Lecce su richiesta.

Alternative Juventus-Lecce Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Juventus-Lecce. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.