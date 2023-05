Dove vedere Juventus-Lecce Streaming Gratis. C’è prima il turno infrasettimanale con Juve-Lecce di questa sera, e poi le sei squadre che lottano per 3 posti in Champions, si incroceranno tra di loro nel prossimo week-end: Milan-Lazio, Atalanta-Juventus, Roma-Inter. Stasera la partita è valida per la 33a giornata di Serie A. Si gioca allo Stadium di Torino alle ore 18:00 italiane di oggi mercoledì 3 maggio 2023., in concomitanza di altre tre partite: Atalanta-Spezia, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino.

La Juventus, che ha perso tre partite e pareggiato una nelle ultime quattro, gioca in casa contro il Lecce con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Il Lecce ha vinto l’ultima partita e ha quattro punti di vantaggio su Verona e Spezia. Nella gara d’andata, la Juventus ha vinto 1-0 con una rete di Fagioli. Nel passato, la Juventus ha vinto 27 volte, ci sono stati 10 pareggi e il Lecce ha vinto solo 4 volte. Di seguito le informazioni per vedere la partita Juventus-Lecce streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: dieci delle ultime 11 partite ufficiali della Juventus hanno visto meno di 2,5 gol.

Juventus-Lecce Streaming Live: ultime notizie formazioni

Di Maria ritorna a disposizione e si propone come possibile titolare per sostenere Vlahovic, pronto per il rientro dal primo minuto. Alex Sandro e Rabiot si riposano, mentre Miretti è pronto per giocare al centro. Il ballottaggio tra Ceesay e Colombo rappresenta l’unica vera scelta per Baroni.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Kean.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Falcone. Squalificati: Strefezza. Indisponibili: Pongracic.

Juventus-Lecce in TV, che canale?



Juventus-Lecce diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

Dusan Vlahovic non ha segnato gol nelle ultime 11 partite di campionato, con un digiuno di 744 minuti. Tuttavia, ha segnato 11 gol nelle ultime 12 partite contro squadre di neo-promozione in Serie A, dopo un inizio difficile in cui non aveva mai segnato in 12 partite. Nelle sue tre partite più recenti, non ha contribuito a segnare nessun gol.

Juventus-Lecce Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Juventus-Lecce streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nessuno dei giocatori del Lecce ha segnato contro la Juventus in Serie A. L’ultima volta che un giocatore del Lecce ha segnato contro la Juventus è stato Andrea Bertolacci il 2 maggio 2012, dopo un errore di Buffon. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Juventus-Lecce Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Juventus-Lecce. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi per le partite sono contrari alla legge del nostro paese.

La Juventus ha sprecato molte opportunità da gol nell’ultimo match contro il Bologna, arrivando a un totale di 26 grandi occasioni mancate nel 2023. Solo il Milan ha fatto peggio in Serie A, con 31 occasioni mancate. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web del Corriere dello Sport.