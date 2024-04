Ultime Notizie » Come vedere Juventus Lazio Streaming » Juventus-Lazio Streaming Gratis TV (semifinale di andata di Coppa italia), formazioni e dove vederla

Dove vedere Juventus-Lazio streaming gratis e diretta live tv. Dopo l’incontro di campionato di sabato, vinto dai biancocelesti grazie a un gol di Marusic al 93′, la Juventus e la Lazio si ritrovano di fronte per la prima semifinale di Coppa Italia (ritorno il 23 aprile). Si gioca all’Allianz Stadium di Torino. La sconfitta in campionato ha aggravato la situazione della Vecchia Signora, che si trova in una profonda crisi di risultati e rischia di non qualificarsi per la Champions League.

La Coppa Italia assume quindi un’importanza fondamentale per entrambe le squadre: per la Juventus rappresenta un’occasione per risollevare la stagione, mentre per la Lazio è una chance per conquistare un trofeo. Nel loro percorso in Coppa Italia, i bianconeri hanno eliminato Salernitana (6-1) e Frosinone (4-0), mentre la Lazio ha battuto Genoa (1-0) e Roma (1-0).

Per le due squadre sarà la settima semifinale da rivali nella storia della Coppa Italia. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Lazio live tv e streaming gratis online.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Nonge, Alcaraz, Nicolussi, Miretti, Weah, Iling, Kean, Chiesa. Indisponibili: Milik. Squalificati: Pogba, Fagioli. Diffidati: nessuno.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto, Ciro Immobile. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Sepe, Renzetti, Casale, Hysaj, André Anderson, Kamada, Cataldi, Coulibaly, Gonzalez, Sana Fernandes, Isaksen, Castellanos.

Dove vedere Juventus-Lazio Streaming e TV ( semifinale di andata di Coppa italia )

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Rovella. Squalificati: Pedro, Luca Pellegrini. Diffidati: Castellanos, Guendouzi.

Juventus-Lazio con inizio alle ore 21 italiane di oggi martedì 2 aprile 2024 in diretta tv su Canale 5 e streaming gratis online con la piattaforma Web ufficiale di Mediaset, denominata Infinity, accessibile tramite tutti i più conosciuti e usati browser.

Il percorso verso la finale di Coppa Italia

La vincente di questa doppia sfida affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta in finale. Informazioni sulle semifinali:

Juventus vs Lazio : Andata: giovedì 2 aprile alle 20:45 allo Juventus Stadium. Ritorno: giovedì 23 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

: Fiorentina vs Atalanta : Andata: mercoledì 3 aprile alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi. Ritorno: mercoledì 24 aprile alle 20:45 al Gewiss Stadium.

:

Finale: